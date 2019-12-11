Комитет рекомендовал Раде продлить действие закона об особом статусе Донбасса

11 декабря, 2019, 16:49

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"