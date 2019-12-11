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Espreso.tvОбществоКомитет рекомендовал Раде продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Комитет рекомендовал Раде продлить действие закона об особом статусе Донбасса


фото: rada.gov.ua
Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом заявил глава комитета Андрей Клочко, передает РБК-Украина.

Предлагается продлить особый статус в год.

"Комитет рекомендует включить в повестку дня законопроект об изменениях в закон Украины №2569 и рассмотреть его на пленарном заседании 12 декабря 2019 г. Рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения принять за основу и в целом. "За" 22, решение принято", - заявил Клочко.

  • По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год.
  • Руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
     
     
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