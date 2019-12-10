Арахамия и Корниенко зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

10 декабря, 2019, 19:44

Руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Информация об этом обнародована на сайте парламента.

Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в гостиничных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.

По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год.