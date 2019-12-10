 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрахамия и Корниенко зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

Арахамия и Корниенко зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

Руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Информация об этом обнародована на сайте парламента.

Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в гостиничных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.

  • По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год.

Источник: https://censor.net.ua/n3164620

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать