Арахамия и Корниенко зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса
10 декабря, 2019, 19:44
Руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Информация об этом обнародована на сайте парламента.
Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.
Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в гостиничных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.
- По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год.
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