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Espreso.tvОбществоАрахамия объяснил суть внесенного законопроекта об особом статусе Донбасса

Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта об особом статусе Донбасса

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом он написал в своем Facebook.

"Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 год на 2020 год", - говорится в сообщении.

Он попросил воздержаться от манипуляций. По просьбе в комментариях он выложил фото документа.

В пояснительной записке на сайте парламента говорится, что "законопроектом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ".

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  • Руководство фракции "Слуга народа", Давид Арахамия и Александр Корниенко, зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

 

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