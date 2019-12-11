Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта об особом статусе Донбасса
11 декабря, 2019, 12:48
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Об этом он написал в своем Facebook.
"Суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 год на 2020 год", - говорится в сообщении.
Он попросил воздержаться от манипуляций. По просьбе в комментариях он выложил фото документа.
В пояснительной записке на сайте парламента говорится, что "законопроектом продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ".
- Руководство фракции "Слуга народа", Давид Арахамия и Александр Корниенко, зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
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