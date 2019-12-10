Закон об "особом статусе" Донбасса продлят на год, - Зеленский

10 декабря, 2019, 08:59

Действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидерами "нормандской четверки" в Париже, передает Еспресо.TV.

"Я думаю, необходимо продолжать (действие закона, - ред.). Этот законопроект мы не должны согласовывать с Трехсторонней контактной группой, где нам потом смогут выкручивать руки. Этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год", - сказал Зеленский.

Президент Украины также объяснил, почему закон будут продолжать именно на такой срок.

"Меня сегодня спросили: почему не на 5 лет, не на 10? Я честно ответил всем представителям нормандского саммита: "Мы не знаем, что будет через 5 лет, через 10, а продлить на год - это нормальное предложение", - добавил Зеленский.