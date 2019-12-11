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Espreso.tvОбществоЗаконопроект состоит из одной строки, - Корниенко о законе о особого статуса Донбасса

Законопроект состоит из одной строки, - Корниенко о законе о особого статуса Донбасса


фото: fb
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы относимся к этому больше как к формальной истории, чтобы дать себе время разработать новый законопроект, но при этом должно продолжаться законодательное обеспечение Минского процесса", - сказал Корниенко.

Также он отметил, что законопроект не будет дублировать закон.

"Законопроект состоит из одной строки. И этот законопроект об изменениях в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Эта процедура должна быть без возражений даже тех, кто против", - добавил Корниенко.

По его словам, продление действия закона об особом статусе Донбасса будет продолжаться до конца 2020 года.

  • По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год.
  • Руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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