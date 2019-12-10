Директор ФБР опроверг теории о вмешательстве Украины в выборы президента США
Об этом Рэй заявил в интервью ABC News.
"У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй.
Директор ФБР также отметил необходимость информационной гигиены для американского общества.
"Я думаю, что американским людям важно быть продуманными потребителями информации, думать о ее источниках и думать о поддержке и прогнозировании того, что они слышат", - сказал Рэй.
NEW: Asked about Pres. Trump's desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC , "we have no information" supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze- ABC News Politics (@ABCPolitics) 9 декабря 2019 г.
- Напомним, по данным издания The New York Times, Россия вела кампанию, чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы в США.
- Ранее президент США Дональд Трамп в эфире Fox News поддержал "теорию заговора" о том, что в выборы президента США вмешалась Украина.
- Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди предположил вмешательство Украины в выборы президента США.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут расследовать предположение о вмешательстве Украины в выборы американского президента.
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