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Espreso.tvОбществоДиректор ФБР опроверг теории о вмешательстве Украины в выборы президента США

Директор ФБР опроверг теории о вмешательстве Украины в выборы президента США

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил об отсутствии свидетельства вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году

Об этом Рэй заявил в интервью ABC News.

"У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй.

Директор ФБР также отметил необходимость информационной гигиены для американского общества.

"Я думаю, что американским людям важно быть продуманными потребителями информации, думать о ее источниках и думать о поддержке и прогнозировании того, что они слышат", - сказал Рэй.

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