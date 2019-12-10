Директор ФБР опроверг теории о вмешательстве Украины в выборы президента США

10 декабря, 2019, 08:28

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил об отсутствии свидетельства вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году

Об этом Рэй заявил в интервью ABC News.

"У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй.

Директор ФБР также отметил необходимость информационной гигиены для американского общества.

"Я думаю, что американским людям важно быть продуманными потребителями информации, думать о ее источниках и думать о поддержке и прогнозировании того, что они слышат", - сказал Рэй.

NEW: Asked about Pres. Trump's desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC , "we have no information" supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze - ABC News Politics (@ABCPolitics) 9 декабря 2019 г.