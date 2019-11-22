Трамп в эфире Fox News поддержал "теорию заговора" о том, что в выборы президента США вмешалась Украина

22 ноября, 2019, 22:30

Президент США Дональд Трамп высказался в пользу дискредитированной теории заговора, которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США

Об этом сообщает ЕП.

"Они (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) отдали сервер компании Crowdstrike, которой обладает очень богатый украинец. И я все еще хочу увидеть этот сервер. ФБР так и не получило этот сервер. Почему они отдали его украинской компании?", - сказал Трамп.

Ведущий спросил Трампа, уверен ли он в том, что сервер действительно отдали этой компании.

"Это то, что есть, это то, о чем я говорил в телефонном разговоре (с Владимиром Зеленским, - ред.). Потому что мы ищем коррупцию, огромную коррупцию. Почему мы должны давать сотни миллионов долларов странам с такой коррупцией", - ответил Трамп.

Remember, "Crowdstrike" is the conspiracy theory that Ukraine and the DNC framed Russia. Here's President Trump again pushing this claim, supported by Republicans: that Russia is innocent, did not interfere in the 2016 election. Who did it? Ukraine and the DNC. pic.twitter.com/mmSjgKTQJq - Josh Marshall (@joshtpm) 22 ноября 2019