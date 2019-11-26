Америка должна расследовать вмешательство Украины в выборы президента США, - Помпео
26 ноября, 2019, 19:05
Соединенные Штаты Америки, по мнению госсекретаря Майка Помпео, должны расследовать предположение о возможном вмешательстве Украины в выборы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Ману Ражу.
В частности, Помпео отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он с Джулиани перед отзывом Мари Йованович с должности посла США в Украине.
"Мне нечего сказать по расследованию в Украине... У нас была очень четкая политика в отношении Украины", - отметил он.
Помпео не исключил, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году.
"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что страна замешана во вмешательстве в американские выборы ... Мы обязаны пытаться расследовать это", - отметил госсекретарь США.
- Президент США Дональд Трамп высказался в пользу дискредитированной теории заговора , которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?