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Espreso.tvОбществоАмерика должна расследовать вмешательство Украины в выборы президента США, - Помпео

Америка должна расследовать вмешательство Украины в выборы президента США, - Помпео

Соединенные Штаты Америки, по мнению госсекретаря Майка Помпео, должны расследовать предположение о возможном вмешательстве Украины в выборы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Ману Ражу.

В частности, Помпео отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он с Джулиани перед отзывом Мари Йованович с должности посла США в Украине.

"Мне нечего сказать по расследованию в Украине... У нас была очень четкая политика в отношении Украины", - отметил он.

Помпео не исключил, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что страна замешана во вмешательстве в американские выборы ... Мы обязаны пытаться расследовать это", - отметил госсекретарь США.

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