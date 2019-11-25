В США сенатор-республиканец допустил вмешательство Украины в выборы президента

25 ноября, 2019, 07:49

Американский сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что к кибератакам на сервер Демократической партии США во время президентской кампании могла быть причастна Украина

Об этом Кеннеди заявил в эфире телеканала Fox News, передает "РБК-Украина" .

Сенатор сказал, что за кибератаками может стоять как Россия, так и Украина.

Кеннеди также обвинил демократов в том, что они помешали вызвать ряд свидетелей по этому делу и поэтому, по его мнению, установить, чьи хакеры атаковали сервер Национального комитета Демократической партии, стало якобы невозможно.

Напомним, по данным издания The New York Times, Россия вела кампанию , чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы в США.

Ранее президент США Дональд Трамп в эфире Fox News поддержал "теорию заговора" о том, что в выборы президента США вмешалась Украины.