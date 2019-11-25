В США сенатор-республиканец допустил вмешательство Украины в выборы президента
25 ноября, 2019, 07:49
Американский сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что к кибератакам на сервер Демократической партии США во время президентской кампании могла быть причастна Украина
Об этом Кеннеди заявил в эфире телеканала Fox News, передает "РБК-Украина" .
Сенатор сказал, что за кибератаками может стоять как Россия, так и Украина.
Кеннеди также обвинил демократов в том, что они помешали вызвать ряд свидетелей по этому делу и поэтому, по его мнению, установить, чьи хакеры атаковали сервер Национального комитета Демократической партии, стало якобы невозможно.
Напомним, по данным издания The New York Times, Россия вела кампанию , чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы в США.
Ранее президент США Дональд Трамп в эфире Fox News поддержал "теорию заговора" о том, что в выборы президента США вмешалась Украины.
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-