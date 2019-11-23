Россия вела кампанию, чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы в США - New York Times
Об этом со ссылкой на New York Times сообщает DW .
По информации издания, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о "вмешательстве" Киева российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь оказывали их американским политикам и журналистам.
Впоследствии эта поддельная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты главы Белого дома в ходе подготовки демократами импичмента, говорится далее в материале. В частности, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявлял о доказательствах украинского вмешательства в выборы США.
Попытки республиканцев защитить главу Белого дома оказались в центре внимания после того, как бывший советник Трампа по России Фиона Хилл подвергла критике распространение ими "вымышленного нарратива", не Москва, а Киев вмешивался в ход американских выборов.
Выступая 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей по показаниям в рамках процедуры подготовки импичмента Трампу, Гилл с уверенностью заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Она также указала, что распространение неправдивой информации произошло, вероятно, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.
Представители американских спецслужб сообщили сенаторам об организованной Россией кампании по фальсификации доказательств взлома Украины серверов Демократической партии в 2016 году.
По данным издания, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в том числе растущим способностям более тщательно скрывать проведение подобных операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.
- Напомним, 19 ноября в Конгрессе состоялись публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Трампа. Показания дали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.
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