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Espreso.tvОбществоРоссия вела кампанию, чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы в США - New York Times

Россия вела кампанию, чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы в США - New York Times


фото: REUTERS
Россия в течение нескольких лет вела целенаправленную кампанию, чтобы переложить ответственность на вмешательство в президентские выборы в США на Украину

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает DW .

По информации издания, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о "вмешательстве" Киева российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь оказывали их американским политикам и журналистам.

Впоследствии эта поддельная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты главы Белого дома в ходе подготовки демократами импичмента, говорится далее в материале. В частности, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявлял о доказательствах украинского вмешательства в выборы США.

Попытки республиканцев защитить главу Белого дома оказались в центре внимания после того, как бывший советник Трампа по России Фиона Хилл подвергла критике распространение ими "вымышленного нарратива", не Москва, а Киев вмешивался в ход американских выборов.

Выступая 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей по показаниям в рамках процедуры подготовки импичмента Трампу, Гилл с уверенностью заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Она также указала, что распространение неправдивой информации произошло, вероятно, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.

Представители американских спецслужб сообщили сенаторам об организованной Россией кампании по фальсификации доказательств взлома Украины серверов Демократической партии в 2016 году.

По данным издания, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в том числе растущим способностям более тщательно скрывать проведение подобных операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.

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