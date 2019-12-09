В Париже началась встреча “нормандской четверки”
9 декабря, 2019, 18:21
В Елисейском дворце началась встреча лидеров четырех стран в нормандском формате
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Встреча лидеров четырех государств началась в 18:20 по киевскому времени.
Первой на саммит приехала немецкий канцлер Ангела Меркель. Она прибыла в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).
Вторым, через 10 минут, прибыл Владимир Зеленский. На переговорах его сопровождают представители Офиса президента Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир и Андрей Ермак.
Президент РФ Владимир Путин приехал на встречу последним.
- Напомним, что после саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно