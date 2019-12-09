В Париже началась встреча “нормандской четверки”

9 декабря, 2019, 18:21

В Елисейском дворце началась встреча лидеров четырех стран в нормандском формате

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча лидеров четырех государств началась в 18:20 по киевскому времени.

Первой на саммит приехала немецкий канцлер Ангела Меркель. Она прибыла в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

Вторым, через 10 минут, прибыл Владимир Зеленский. На переговорах его сопровождают представители Офиса президента Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Президент РФ Владимир Путин приехал на встречу последним.