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Espreso.tvОбществоПутин прибыл на Нормандский саммит, Макрон его поцеловал

Путин прибыл на Нормандский саммит, Макрон его поцеловал

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для встречи лидеров стран "нормандской четверки". Президент Франции Эммануэль Макрон поцеловал его во время приветствия

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Путин и Макрон примут участие во встрече лидеров стран - участниц Нормандского формата.

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