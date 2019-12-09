Путин прибыл на Нормандский саммит, Макрон его поцеловал
9 декабря, 2019, 16:13
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для встречи лидеров стран "нормандской четверки". Президент Франции Эммануэль Макрон поцеловал его во время приветствия
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Путин и Макрон примут участие во встрече лидеров стран - участниц Нормандского формата.
- Напомним, что после саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.
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