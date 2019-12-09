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Espreso.tvОбщество"Нормандский саммит": Зеленский прибыл в Елисейский дворец

"Нормандский саммит": Зеленский прибыл в Елисейский дворец

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский примет участие во встрече лидеров стран - участниц Нормандского формата.

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