"Нормандский саммит": Зеленский прибыл в Елисейский дворец
9 декабря, 2019, 16:01
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский примет участие во встрече лидеров стран - участниц Нормандского формата.
- Напомним, что после саммита предстоит двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.
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