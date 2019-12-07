Вопрос Крыма не снимается с повестки дня, - секретарь СНБО Данилов
7 декабря, 2019, 20:23
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания, посвященного Нормандскому саммиту, заявил, что вопрос Крыма не снимается с повестки дня
Об этом сообщает официальный сайт СНБО.
По словам Данилова, в следующем году состоятся местные выборы и в СНБО хотят, чтобы они состоялись на всей территории Украины, хотя в оккупированном Крыму это пока невозможно.
"У нас есть большое желание, чтобы эти выборы прошли на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они произошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня. Этот вопрос для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", - заверил Данилов.
- Напомним, Владимир Зеленский 7 декабря созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне Нормандского саммита.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об итогах закрытого заседания СНБО, посвященного встрече "нормандской четверки".
- Кроме этого, Алексей Данилов заявил о существовании сценария эскалации войны на Донбассе после встречи в "нормандском формате".
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