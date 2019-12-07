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Espreso.tvОбществоВ СНБО заявили о возможной эскалации на Донбассе после Нормандского саммита

В СНБО заявили о возможной эскалации на Донбассе после Нормандского саммита


фото: rnbo.gov.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о существовании сценария эскалации войны на Донбассе после встречи в "нормандском формате"

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Об этом Данилов заявил 7 декабря на пресс-конференции по результатам закрытого заседания СНБО.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

 

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