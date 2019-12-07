В СНБО заявили о возможной эскалации на Донбассе после Нормандского саммита
7 декабря, 2019, 17:14
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о существовании сценария эскалации войны на Донбассе после встречи в "нормандском формате"
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
Об этом Данилов заявил 7 декабря на пресс-конференции по результатам закрытого заседания СНБО.
По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.
- Напомним, Владимир Зеленский 7 декабря созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне Нормандского саммита.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об итогах закрытого заседания СНБО, посвященного встрече "нормандской четверки".
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться