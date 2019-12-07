В СНБО заявили о возможной эскалации на Донбассе после Нормандского саммита

7 декабря, 2019, 17:14

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о существовании сценария эскалации войны на Донбассе после встречи в "нормандском формате"

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Об этом Данилов заявил 7 декабря на пресс-конференции по результатам закрытого заседания СНБО.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.