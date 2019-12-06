Дело Маркива: Еврокомиссию просят прислать наблюдателей на апелляционный процесс
Об этом говорится в заявлении партии, передает "Европейская правда".
"Исходя из этого, секретарь "+ Europa" попросил президента фон дер Ляен и комиссара Рейндерса обеспечить присутствие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе Виталия Маркива", - говорится в заявлении итальянской партии.
В письме Делла Ведова пишет о "противоречиях и нелепости" приговора, произнесенного судом без доказательства вины и "без всякого следствия на месте преступления".
"Виталий Маркив был идеальным виновником. Он является иммигрантом. Более того, ему повезло: он получил итальянское гражданство, поскольку вырос в нашей стране со своей семьей. В журналистских публикациях, судебная власть приняла и усилила, он сразу стал официально "Украинским нацистом" , "бандеровцем" так же, как изображались десятилетиями советской пропагандой украинские патриоты ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Рокелли.
- Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели Рокелле, в убийстве которого обвинили Маркива.
- Посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией" .
- Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву.
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