Дело Маркива: Еврокомиссию просят прислать наблюдателей на апелляционный процесс

6 декабря, 2019, 21:25

Секретарь итальянской партии "+ Europa" Бенедетто Делла Ведова направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Лаен и еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерс с просьбой прислать официальных наблюдателей от Еврокомиссии на заседание апелляционного суда по делу украинского военного Виталия Маркива

Об этом говорится в заявлении партии, передает "Европейская правда".

"Исходя из этого, секретарь "+ Europa" попросил президента фон дер Ляен и комиссара Рейндерса обеспечить присутствие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе Виталия Маркива", - говорится в заявлении итальянской партии.

В письме Делла Ведова пишет о "противоречиях и нелепости" приговора, произнесенного судом без доказательства вины и "без всякого следствия на месте преступления".

"Виталий Маркив был идеальным виновником. Он является иммигрантом. Более того, ему повезло: он получил итальянское гражданство, поскольку вырос в нашей стране со своей семьей. В журналистских публикациях, судебная власть приняла и усилила, он сразу стал официально "Украинским нацистом" , "бандеровцем" так же, как изображались десятилетиями советской пропагандой украинские патриоты ", - говорится в сообщении.