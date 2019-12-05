Поймаю и заверну в клеенку: Усик набросился на фана, который высмеял его в Instagram

5 декабря, 2019, 12:54

Украинский боксер Александр Усик угрожал болельщику, который высмеял его внешний вид в комментарии в Instagram

Об этом говорится на странице Усика в Instagram.

Усику не понравились комментарии в Instagram под фото из Монте-Карло, в которых подписчики высмеяли внешний вид боксера и его друзей.

"Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я. Так что держитесь, друзья. Это все, что хотел сказать. Вот те, кто недоволен, пишите в личные сообщения. Я отвечу серьезно. Только вы потом не выставляйте в Instagram, что я вам плохо ответил. вы же хотите пообщаться. Давайте. Шкет, а тебя поймаю и заверну в клеенку. Если ты будешь плохие вещи писать. Напишите хоть кто-то, где вы там" , - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.