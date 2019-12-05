WBO согласилась выставить на бой Усика против Чисоры чемпионский титул
Об этом сообщает iSport.ua.
WBO (Всемирная боксерская организация) объявила на съезде в Токио, что согласится санкционировать бой за временный пояс в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Поединок может состояться 8 февраля в Манчестере.
В то же время в WBO заявили, что окончательное решение по поводу звания временного чемпиона мира будет принято после боя между обладателем титула WBO американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа. В WBO хотят выяснить у победителя, будет ли он в ближайшее время защищать пояс. Ведь победитель боя Джошуа - Руис также должен будет провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против болгарина Кубрата Пулева не позднее мая 2020 года.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры.
- 1 декабря Усик подтвердил, что его следующим соперником в супертяжелом весе может стать британец Чисора.
- 3 декабря стало известно, что Александр Усик встретится со своим следующим соперником британцем Дереком Чисорой перед супербоем между Энди Руисом и Джошуа.
- Хорватский боксер Филипп Хргович хочет перехватить у Александра Усика право на бой с Дереком Чисорой.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-