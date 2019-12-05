WBO согласилась выставить на бой Усика против Чисоры чемпионский титул

5 декабря, 2019, 11:23

WBO рассматривает возможность выставить на бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой титул временного чемпиона мира

Об этом сообщает iSport.ua.

WBO (Всемирная боксерская организация) объявила на съезде в Токио, что согласится санкционировать бой за временный пояс в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Поединок может состояться 8 февраля в Манчестере.

В то же время в WBO заявили, что окончательное решение по поводу звания временного чемпиона мира будет принято после боя между обладателем титула WBO американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа. В WBO хотят выяснить у победителя, будет ли он в ближайшее время защищать пояс. Ведь победитель боя Джошуа - Руис также должен будет провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против болгарина Кубрата Пулева не позднее мая 2020 года.