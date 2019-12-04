У Усика возник конфликт с хорватским великаном

4 декабря, 2019, 16:17

Хорватский боксер Филипп Хргович хочет перехватить у украинца Александра Усика бой с британцем Дереком Чисорой

Об этом сообщает Vringe.com.

Хргович, который 7 мая в Саудовской Аравии встретится с американцем Эриком Молиной в андеркарте боя между британцем Энтони Джошуа и Энди Руисом из США, заявил, что в случае победы хочет встретиться с Дереком Чисорой, тяжеловесом из Великобритании, на бой с которым рассчитывает Александр Усик.

"Я всегда говорил, что хочу драться с лучшими в дивизионе, мы с командой никого не избегаем. Мы предлагали бой Дереку Чисоре, когда у него сорвался поединок с Джозефом Паркером, но они отказались. Так что я бы хотел драться с ним в следующем поединке", - заявил хорват, рост которого составляет 198 см.

Среди профессионалов 27-летний Хргович выиграл все 9 поединков, 7 - нокаутом.