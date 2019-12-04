У Усика возник конфликт с хорватским великаном
Об этом сообщает Vringe.com.
Хргович, который 7 мая в Саудовской Аравии встретится с американцем Эриком Молиной в андеркарте боя между британцем Энтони Джошуа и Энди Руисом из США, заявил, что в случае победы хочет встретиться с Дереком Чисорой, тяжеловесом из Великобритании, на бой с которым рассчитывает Александр Усик.
"Я всегда говорил, что хочу драться с лучшими в дивизионе, мы с командой никого не избегаем. Мы предлагали бой Дереку Чисоре, когда у него сорвался поединок с Джозефом Паркером, но они отказались. Так что я бы хотел драться с ним в следующем поединке", - заявил хорват, рост которого составляет 198 см.
Среди профессионалов 27-летний Хргович выиграл все 9 поединков, 7 - нокаутом.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры.
- 1 декабря Усик подтвердил, что его следующим соперником в супертяжелом весе может стать британец Чисора.
- 3 декабря стало известно, что Александр Усик встретится со своим следующим соперником британцем Дереком Чисорой перед супербоем между Энди Руисом и Энтони Джошуа.
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