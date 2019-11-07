Усик согласился драться с британцем, который унизил Кличко

7 ноября, 2019, 13:01

Украинский боксер Александр Усик хочет провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры

Об этом заявил промоутер украинца Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24.

По словам Хирна, Усик выразил желание встретиться с Чисорой. Однако он может дождаться результата боя-реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, ведь является официальным претендентом на один из титулов, за которые они будут сражаться - по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

"Усик - обязательный претендент по линии WBO. Он хочет драться с Чисорой. Усик может подождать, чтобы посмотреть, что будет после боя Руис - Джошуа. Или же может подраться с Чисорой, а потом точно так же смотреть на ситуацию", - пояснил Хирный.

По словам промоутера, после боя Руис - Джошуа, которые также будут спорить за титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), в супертяжелом дивизионе сложится запутанная ситуация, поэтому некоторые пояса из-за этого могут стать вакантными.

"Некоторые титулы могут стать вакантными, IBF и WBO назначат обязательных претендентов на победителя боя Джошуа - Руис. Если чемпион не договорится с претендентом, ему придется либо драться, либо освободить титул. Возможно, Чисора и Усик в следующем году даже подерутся за пояс WBO ", - предположил Хирный.

35-летний Дерек Чисора провел среди профессионалов 40 боев, одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. В частности, в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.