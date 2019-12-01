Усик назвал имя следующего соперника
Об этом сообщает Xsport.
По словам Усика, который является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), он не спешит встречаться с победителем реванша между чемпионом мира по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации ) Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, а хочет провести бой с Дереком Чисорой.
"Я вообще не думаю об их бое. Хочу посмотреть поединок, он состоится уже через неделю. После поединка о чем-то можнобудет говорить. Сейчас пока нет. Хотел бы я сразу боксировать с победителем? Нет. Пусть они побоксирует, что там дальше будет решаться. Я бы с удовольствием отбоксировал с Чисорой, или еще с кем-то. Нам некуда спешить", - сказал Усик.
Второй бой между Руисом и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке в июне сенсационно победил боксер из США, отобрав у британца чемпионские титулы.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры.
- 19 ноября Дерек Чисора заявил, что не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает бой с украинцем Александром Усиком.
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