Усик назвал имя следующего соперника

1 декабря, 2019, 20:11

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его следующим соперником в супертяжелом весе может стать британец Дерек Чисора

Об этом сообщает Xsport.

По словам Усика, который является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), он не спешит встречаться с победителем реванша между чемпионом мира по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации ) Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, а хочет провести бой с Дереком Чисорой.

"Я вообще не думаю об их бое. Хочу посмотреть поединок, он состоится уже через неделю. После поединка о чем-то можнобудет говорить. Сейчас пока нет. Хотел бы я сразу боксировать с победителем? Нет. Пусть они побоксирует, что там дальше будет решаться. Я бы с удовольствием отбоксировал с Чисорой, или еще с кем-то. Нам некуда спешить", - сказал Усик.

Второй бой между Руисом и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке в июне сенсационно победил боксер из США, отобрав у британца чемпионские титулы.