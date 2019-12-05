Главный инженер Boeing уволился на фоне проблем с 737 MАX
Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на внутренние документы компании.
По данным издания, об отставке Гамильтона сотрудникам сообщили по внутренней рассылке 4 декабря.
Известно, что Гамильтон планировал оставить свой пост год назад, но его попросили остаться и помочь компании с расследованием аварий 737 MAX и возвращением самолетов в эксплуатацию.
В прошлом месяце Гамильтон принял участие в двух слушаниях в Конгрессе по делу Boeing 737 MАX. На втором слушании Гамильтону представили документы, указывающие на то, что некоторые инженеры компании еще до сертификации 737 MAX выражали обеспокоенность по поводу системы управления полетом, которая сработала неправильно во время двух аварийных полетов. Гамильтон заявил, что не был знаком с этой информацией.
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- В середине марта 2019 года из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружено сходство.
- Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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