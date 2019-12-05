Главный инженер Boeing уволился на фоне проблем с 737 MАX

5 декабря, 2019, 16:30

Главный инженер подразделения коммерческих самолетов корпорации Boeing Джон Гамильтон уходит из компании

Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на внутренние документы компании.

По данным издания, об отставке Гамильтона сотрудникам сообщили по внутренней рассылке 4 декабря.

Известно, что Гамильтон планировал оставить свой пост год назад, но его попросили остаться и помочь компании с расследованием аварий 737 MAX и возвращением самолетов в эксплуатацию.

В прошлом месяце Гамильтон принял участие в двух слушаниях в Конгрессе по делу Boeing 737 MАX. На втором слушании Гамильтону представили документы, указывающие на то, что некоторые инженеры компании еще до сертификации 737 MAX выражали обеспокоенность по поводу системы управления полетом, которая сработала неправильно во время двух аварийных полетов. Гамильтон заявил, что не был знаком с этой информацией.

Читайте также: Запрещенный Boeing. Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире