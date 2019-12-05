Евро-2020: тренер сборной Нидерландов объявил об отставке

5 декабря, 2019, 17:23

Соперник сборной Украины на Евро-2020 - команда Нидерландов - потеряла ассистента главного тренера Рональда Кумана

Об этом сообщает официальный сайт Нидерландской ассоциации футбола.

50-летний Кис ван Вондерен оставил должность помощника главного тренера сборной Нидерландов, которая в групповом раунде Евро-2020 встретится с национальной командой Украины.

"Находясь на должности ассистента, я чувствую, что не могу получить достаточно опыта. Я даже заметил, что больше не был полностью доволен своей работой. Решение покинуть сборную было тяжелым, но это в моих интересах. Я не хотел больше затягивать с этим. Это был замечательный период в оранжевой сборной, который я буду с удовольствием вспоминать ", - прокомментировал отставку специалист.

Ван Вондерен вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов в марте 2018-го. Он совмещал должность ассистента главного тренера в национальной команде с работой в юниорской сборной Нидерландов U-17, которую в 2018 году привел к победе в чемпионате Европы.