Евро-2020: тренер сборной Нидерландов объявил об отставке
Об этом сообщает официальный сайт Нидерландской ассоциации футбола.
"Находясь на должности ассистента, я чувствую, что не могу получить достаточно опыта. Я даже заметил, что больше не был полностью доволен своей работой. Решение покинуть сборную было тяжелым, но это в моих интересах. Я не хотел больше затягивать с этим. Это был замечательный период в оранжевой сборной, который я буду с удовольствием вспоминать ", - прокомментировал отставку специалист.
Ван Вондерен вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов в марте 2018-го. Он совмещал должность ассистента главного тренера в национальной команде с работой в юниорской сборной Нидерландов U-17, которую в 2018 году привел к победе в чемпионате Европы.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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