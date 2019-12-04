Путин назвал неприемлемыми условия Украины для транзита газа
Об этом Путин заявил после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Москве, передает "Интерфакс".
"Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что ... удастся позиции как-то согласовать", - сказал Путин.
Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продолжить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует от Украины отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже и штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет, а также восстановить прямые закупки газа в РФ.
"Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать $ 3 млрд долга российской компании. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.
- Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа будет обсуждаться в рамках "нормандской" встречи.
- 28 ноября во Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.
- Срок заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством всплывает 13 декабря.
- Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина может согласиться на прямые поставки газа из России после выплаты Газпромом долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража.
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