Путин назвал неприемлемыми условия Украины для транзита газа

4 декабря, 2019, 18:30

Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Украины для транзита российского газа в Европу в 2020 году

Об этом Путин заявил после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Москве, передает "Интерфакс".

"Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что ... удастся позиции как-то согласовать", - сказал Путин.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продолжить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует от Украины отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже и штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет, а также восстановить прямые закупки газа в РФ.

"Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать $ 3 млрд долга российской компании. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.