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Espreso.tvОбществоСадовый подал апелляцию на избранную судом меру пресечения

Садовый подал апелляцию на избранную судом меру пресечения

Мэр Львова Андрей Садовый , которого правоохранители подозревают в злоупотреблении властью во время операций с землей, обжаловал избранную судом меру пресечения - более миллиона гривень залога

Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать", - написал Садовый.

Он также отметил, что получил письмо от инвестора CTP.

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"Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали. Вообще лучшая помощь бизнесу - не мешать", - добавил Садовый.

По поводу времени и места апелляции станет известно позже.

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