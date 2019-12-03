Садовый подал апелляцию на избранную судом меру пресечения
Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.
"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать", - написал Садовый.
Он также отметил, что получил письмо от инвестора CTP.
"Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали. Вообще лучшая помощь бизнесу - не мешать", - добавил Садовый.
По поводу времени и места апелляции станет известно позже.
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Напомним, что Садового подозревают в злоупотреблениях во время операций с земельными участками на территории Рясно-Руського сельского совета Львовской области, которые нанесли государству ущерб на сумму свыше 93,5 млн грн.
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Садовый прокомментировал объявление ему подозрения.
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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в миллион гривень.
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Мэр Львова Андрей Садовый обжалует решение Высшего антикоррупционного суда о мере пресечения в виде залога в миллион гривень.
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