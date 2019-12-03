Садовый подал апелляцию на избранную судом меру пресечения

3 декабря, 2019, 12:58

Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать", - написал Садовый.

Он также отметил, что получил письмо от инвестора CTP.

"Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали. Вообще лучшая помощь бизнесу - не мешать", - добавил Садовый.

По поводу времени и места апелляции станет известно позже.