Садовый подаст апелляцию на меру пресечения
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Что касается решения, оно не вполне соответствует здравому смыслу, потому что мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду конечно подавать апелляцию, потому что это дело не имеет никакого смысла", - сказал Садовый.
Он отметил, что земля является собственностью громады города и никакого ущерба государству не нанесено, добавив, что наоборот есть плюс в том, что привлечен инвестор, 52 млн поступило в бюджет города и уплачиваются налоги.
"То, что это дело является знаковым для государства, да, это правда. Я буду бороться и мы все вместе однозначно победим", - отметил мэр Львова.
Залог вносить Садовый не собирается.
"Я хочу, чтобы полностью были опровергнуты обвинения прокуратуры и я в это верю", - подытожил он.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в миллион гривен.
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