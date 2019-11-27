Садовый подаст апелляцию на меру пресечения

27 ноября, 2019, 22:15

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Что касается решения, оно не вполне соответствует здравому смыслу, потому что мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду конечно подавать апелляцию, потому что это дело не имеет никакого смысла", - сказал Садовый.

Он отметил, что земля является собственностью громады города и никакого ущерба государству не нанесено, добавив, что наоборот есть плюс в том, что привлечен инвестор, 52 млн поступило в бюджет города и уплачиваются налоги.

"То, что это дело является знаковым для государства, да, это правда. Я буду бороться и мы все вместе однозначно победим", - отметил мэр Львова.

Залог вносить Садовый не собирается.

"Я хочу, чтобы полностью были опровергнуты обвинения прокуратуры и я в это верю", - подытожил он.