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Espreso.tvСпортЕвро-2020: сборная Украины в июне сыграет с Ирландией

Евро-2020: сборная Украины в июне сыграет с Ирландией


фото: Reuters
2 июня, накануне финальной части Евро-2020, сборная Украины может встретиться с Ирландией в товарищеском матче в Дублине

Об этом сообщает SportArena.

Перед стартом группового раунда Евро-2020 национальная команда Украины может провести спарринг с Ирландией в Дублине. Футбольные ассоциации обеих стран продолжают вести переговоры по проведению этой товарищеской игры 2 июня.

Что касается еще одного спарринга перед Евро-2020, то он должен состояться 7 июня. Однако имя соперника пока остается неизвестным.

"Сине-желтые" уже знают имена двух соперников в следующем году. В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко встретится 27 марта, а против Польши сыграет 30-го. Обе встречи будут выездными.

В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник будет определен в марте в плей-офф Лиги наций.

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