Евро-2020: сборная Украины в июне сыграет с Ирландией
Об этом сообщает SportArena.
Перед стартом группового раунда Евро-2020 национальная команда Украины может провести спарринг с Ирландией в Дублине. Футбольные ассоциации обеих стран продолжают вести переговоры по проведению этой товарищеской игры 2 июня.
Что касается еще одного спарринга перед Евро-2020, то он должен состояться 7 июня. Однако имя соперника пока остается неизвестным.
"Сине-желтые" уже знают имена двух соперников в следующем году. В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко встретится 27 марта, а против Польши сыграет 30-го. Обе встречи будут выездными.
В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник будет определен в марте в плей-офф Лиги наций.
- 20 ноября стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет перед Евро-2020 товарищеский матч против одной из британских национальных команд.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
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