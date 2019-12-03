Евро-2020: сборная Украины в июне сыграет с Ирландией

3 декабря, 2019, 14:04

2 июня, накануне финальной части Евро-2020, сборная Украины может встретиться с Ирландией в товарищеском матче в Дублине

Об этом сообщает SportArena.

Перед стартом группового раунда Евро-2020 национальная команда Украины может провести спарринг с Ирландией в Дублине. Футбольные ассоциации обеих стран продолжают вести переговоры по проведению этой товарищеской игры 2 июня.

Что касается еще одного спарринга перед Евро-2020, то он должен состояться 7 июня. Однако имя соперника пока остается неизвестным.

"Сине-желтые" уже знают имена двух соперников в следующем году. В марте сборная Украины проведет два товарищеских матча. С Францией команда Андрея Шевченко встретится 27 марта, а против Польши сыграет 30-го. Обе встречи будут выездными.

В финальной части Евро-2020 Украина сыграет с Нидерландами и Австрией в группе С. Еще один соперник будет определен в марте в плей-офф Лиги наций.