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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Шевченко просит организовать матч с одной из британских сборных

Евро-2020: Шевченко просит организовать матч с одной из британских сборных


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет перед Евро-2020 товарищеский матч против одной из британских национальных команд

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

Андрей Шевченко выразил Украинской ассоциации футбола пожелание провести перед чемпионатом Европы товарищескую игру с одной из британских сборных. Тренер хочет проверить команду в условиях интенсивности игры в британском стиле, который также пропагандируют скандинавские сборные.

Сейчас ведутся предварительные переговоры с различными федерациями, а окончательно список соперников в товарищеских матчах будет известен после жеребьевки финальной части Евро-2020, которое состоится 30 ноября в Бухаресте.

Из представителей "британского стиля" на Евро-2020 попали сборные Англии и Уэльса. Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия будут бороться за путевку в финальную часть в стыковых матчах.

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