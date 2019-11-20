Евро-2020: Шевченко просит организовать матч с одной из британских сборных

20 ноября, 2019, 15:07

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет перед Евро-2020 товарищеский матч против одной из британских национальных команд

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

Андрей Шевченко выразил Украинской ассоциации футбола пожелание провести перед чемпионатом Европы товарищескую игру с одной из британских сборных. Тренер хочет проверить команду в условиях интенсивности игры в британском стиле, который также пропагандируют скандинавские сборные.

Сейчас ведутся предварительные переговоры с различными федерациями, а окончательно список соперников в товарищеских матчах будет известен после жеребьевки финальной части Евро-2020, которое состоится 30 ноября в Бухаресте.

Из представителей "британского стиля" на Евро-2020 попали сборные Англии и Уэльса. Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия будут бороться за путевку в финальную часть в стыковых матчах.