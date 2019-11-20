Евро-2020: Шевченко просит организовать матч с одной из британских сборных
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".
Андрей Шевченко выразил Украинской ассоциации футбола пожелание провести перед чемпионатом Европы товарищескую игру с одной из британских сборных. Тренер хочет проверить команду в условиях интенсивности игры в британском стиле, который также пропагандируют скандинавские сборные.
Сейчас ведутся предварительные переговоры с различными федерациями, а окончательно список соперников в товарищеских матчах будет известен после жеребьевки финальной части Евро-2020, которое состоится 30 ноября в Бухаресте.
Из представителей "британского стиля" на Евро-2020 попали сборные Англии и Уэльса. Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия будут бороться за путевку в финальную часть в стыковых матчах.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- Кроме этого, определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть через стыковые матчи.
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