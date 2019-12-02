Спикер ГБР: Зверобий будет направлена повторная повестка на допрос
Об этом сообщила Иванова во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Я повторяю еще раз, что ст. 138 УК предоставляет исчерпывающий перечень причин, которые считаются которые являются обоснованными для неявки любого гражданина на проведение досудебного расследования. Ее знакомили с этим документов: 28 ноября во время допроса - никаких претензий по содержанию, порядку составления повестки ни она, ни ее защитники не озвучивали. Они ознакомились и дали согласие на то, что в эту дату и в это время она появится в ГБР для допроса ", - сказала пресс-секретарь ГБР.
Она отметила, что на данный момент Зверобий находится в процессуальном статусе свидетеля, однако, следователи ГБР на прошлой неделе направили в ГПУ проект сообщение о подозрении относительно убийства президента Украины.
"Не могу назвать точную дату, но будет направлена повторная повестка на проведния допроса Зверобий", - добавила Иванова.
Отметим, что прокуратура определила органом досудебного расследования ГБР.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеры и добровольцев Маруси Зверобий.
- Сначала ее адвокат Андрей Писаренко сообщал, что у нее изъяли 2 ружья и 3 телефона .
- В то же время, комментируя этот случай, народнка депутат от президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине якобы нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства" .
- Маруся Зверобий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
- Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) значительно усилили охрану перед приходом на допрос волонтеры Маруси Зверобий .
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