Спикер ГБР: Зверобий будет направлена повторная повестка на допрос

2 декабря, 2019, 12:59

Пресс-секретарь Государственного бюро расследования Анжелика Иванова прокомментировала ситуацию с волонтеркой Марусей Зверобий и отметила, что ей будет направлена повторная повестка на проведение допроса

Об этом сообщила Иванова во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Я повторяю еще раз, что ст. 138 УК предоставляет исчерпывающий перечень причин, которые считаются которые являются обоснованными для неявки любого гражданина на проведение досудебного расследования. Ее знакомили с этим документов: 28 ноября во время допроса - никаких претензий по содержанию, порядку составления повестки ни она, ни ее защитники не озвучивали. Они ознакомились и дали согласие на то, что в эту дату и в это время она появится в ГБР для допроса ", - сказала пресс-секретарь ГБР.

Она отметила, что на данный момент Зверобий находится в процессуальном статусе свидетеля, однако, следователи ГБР на прошлой неделе направили в ГПУ проект сообщение о подозрении относительно убийства президента Украины.

"Не могу назвать точную дату, но будет направлена повторная повестка на проведния допроса Зверобий", - добавила Иванова.

Отметим, что прокуратура определила органом досудебного расследования ГБР.