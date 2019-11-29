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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Василевская-Смаглюк призвала "приглушить" свободу слова "из уважения к президенту"

Нардеп "слуга" Василевская-Смаглюк призвала "приглушить" свободу слова "из уважения к президенту"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства"

Об этом нардеп заявила в комментарии изданию "Настоящее время" .

"Если бы это происходило в Крыму в действующих условиях или в России, то на этого человека не ожидали бы санкции суда, чтобы провести обыск, ее просто посадили бы в тюрьму без суда и следствия. Поэтому, мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, ее бы уже время немного приглушить и из уважения к институту президентства фильтровать свою речь ", - сказала Василевская-Смаглюк.

Таким образом нардеп прокомментировала обыск в волонтеры Маруси Зверобой и дело в отношении депутата от "Европейской Солидарности" София Федина, которых обвиняют угрозу жизни президенту Владимиру Зеленскому.

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеры и добровольцев Маруси Зверобой.
  • Обыск в волонтера вызвал возмущение в украинском обществе .
  • Силовики изъяли у Зверобой 3 мобильных и 2 ружья .
  • Маруся Зверобой (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 вместе с нардепом от "Европейской Солидарности" София Федина в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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