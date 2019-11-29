Нардеп "слуга" Василевская-Смаглюк призвала "приглушить" свободу слова "из уважения к президенту"

29 ноября, 2019, 10:09

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства"

Об этом нардеп заявила в комментарии изданию "Настоящее время" .

"Если бы это происходило в Крыму в действующих условиях или в России, то на этого человека не ожидали бы санкции суда, чтобы провести обыск, ее просто посадили бы в тюрьму без суда и следствия. Поэтому, мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, ее бы уже время немного приглушить и из уважения к институту президентства фильтровать свою речь ", - сказала Василевская-Смаглюк.

Таким образом нардеп прокомментировала обыск в волонтеры Маруси Зверобой и дело в отношении депутата от "Европейской Солидарности" София Федина, которых обвиняют угрозу жизни президенту Владимиру Зеленскому.