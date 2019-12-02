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Espreso.tvОбществоВ ГБР усилили охрану перед допросом Зверобий

В ГБР усилили охрану перед допросом Зверобий


фото: 5.ua
Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) значительно усилили охрану перед приходом на допрос волонтеры Маруси Зверобий

Об этом в Facebook написал юрист, эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александр Леменов.

Так, во дворе здания ГБР, что на улице Петлюры стоит два КрАЗы и два МАЗа на военных номерах для перевозки личного состава, а также видно автомобиль Службы безопасности дорожного движения.

Допрос Зверобий должна начаться в 11.00.

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеры и добровольцев Маруси Зверобий.
  • Сначала ее адвокат Андрей Писаренко сообщал, что у нее изъяли 2 ружья и 3 телефона .
  • В то же время, комментируя этот случай, народнка депутат от президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине якобы нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства" .
  • Маруся Зверобий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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