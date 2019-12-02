В ГБР усилили охрану перед допросом Зверобий

2 декабря, 2019, 10:45

Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) значительно усилили охрану перед приходом на допрос волонтеры Маруси Зверобий

Об этом в Facebook написал юрист, эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александр Леменов.

Так, во дворе здания ГБР, что на улице Петлюры стоит два КрАЗы и два МАЗа на военных номерах для перевозки личного состава, а также видно автомобиль Службы безопасности дорожного движения.

Допрос Зверобий должна начаться в 11.00.