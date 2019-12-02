В ГБР усилили охрану перед допросом Зверобий
2 декабря, 2019, 10:45
Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) значительно усилили охрану перед приходом на допрос волонтеры Маруси Зверобий
Об этом в Facebook написал юрист, эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александр Леменов.
Так, во дворе здания ГБР, что на улице Петлюры стоит два КрАЗы и два МАЗа на военных номерах для перевозки личного состава, а также видно автомобиль Службы безопасности дорожного движения.
Допрос Зверобий должна начаться в 11.00.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеры и добровольцев Маруси Зверобий.
- Сначала ее адвокат Андрей Писаренко сообщал, что у нее изъяли 2 ружья и 3 телефона .
- В то же время, комментируя этот случай, народнка депутат от президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине якобы нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства" .
- Маруся Зверобий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?