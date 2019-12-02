Соперник сборной Украины проведет в марте матч с Испанией

2 декабря, 2019, 20:35

В марте сборная Нидерландов встретится в товарищеском матче с национальной командой Испании

Об этом сообщает ua-football .

Первый матч группового раунда Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерладны, на их поле, в Амстердаме. Соперник уже начинает планировать свою подготовку.

29 марта команда Рональда Кумана проведет товарищеский матч против сборной Испании. Дата начала игры - 29 марта.

Украина весной проведет две встречи - против Польши и Франции.