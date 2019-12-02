Соперник сборной Украины проведет в марте матч с Испанией
2 декабря, 2019, 20:35
В марте сборная Нидерландов встретится в товарищеском матче с национальной командой Испании
Об этом сообщает ua-football .
Первый матч группового раунда Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерладны, на их поле, в Амстердаме. Соперник уже начинает планировать свою подготовку.
29 марта команда Рональда Кумана проведет товарищеский матч против сборной Испании. Дата начала игры - 29 марта.
Украина весной проведет две встречи - против Польши и Франции.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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