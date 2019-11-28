ВР 3 декабря рассмотрит законопроект о ГБР

28 ноября, 2019, 19:38

Народные депутаты от "Слуги народа" обещают 3 декабря в первую очередь рассмотреть законопроект о Государственном бюро расследований

Об этом говорится в материале LB.ua.

Глава фракции Давид Арахамия рассказал, что 3 декабря, депутаты поддержат законопроект.

"Об этой ситуации знает Разумков. Во вторник первым вопросом стоит этот законопроект", - сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, все депутаты, с которыми она общалась, выразили готовность голосовать за законопроект.