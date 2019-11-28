ВР 3 декабря рассмотрит законопроект о ГБР
28 ноября, 2019, 19:38
Народные депутаты от "Слуги народа" обещают 3 декабря в первую очередь рассмотреть законопроект о Государственном бюро расследований
Об этом говорится в материале LB.ua.
Глава фракции Давид Арахамия рассказал, что 3 декабря, депутаты поддержат законопроект.
"Об этой ситуации знает Разумков. Во вторник первым вопросом стоит этот законопроект", - сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, все депутаты, с которыми она общалась, выразили готовность голосовать за законопроект.
- Напомним, после лишения ГПУ функций следствия расследования дел Майдана передали в ГБР.
- Адвокат семей Героев Небесной Сотни объявила голодовку из-за отсутствия в законе о ГБР поправки, которая позволила бы сохранить расследования дел специалистами, которые вели их в предыдущие годы.
- Генпрокурор Руслан Рябошапки анонсировал новые следственные эксперименты по делам Майдана.
- Государственное бюро расследований расследует факт потери 2 томов по делу преступлений во время Революции Достоинства.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?