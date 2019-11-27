Рябошапка анонсирует следственные эксперименты по событиям во время Революции Достоинства

27 ноября, 2019, 19:34

Об этом сообщает УНИАН.

"Сейчас мы решаем вопрос, чтобы следственные эксперименты проводить сейчас, не откладывая. Они связаны с событиями на Майдане, собственно с применением насилия. Какие именно? Я не вижу возможности об этом говорить сейчас публично", - заявил Рябошапка.

По его словам, большинство производств не завершены, а следственные эксперименты можно было провести пять лет назад.

"Большинство следственных экспериментов, которые мы будем сейчас делать - их можно было делать еще 5 лет назад, ничего особо сложного в этом нет, никакой процессуальной сложности и воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения, условно говоря, на Майдане - где и кто и как был избит, грубо говоря. Это можно было сделать еще 5 лет назад, а не на шестой год после тех событий", - отметил генпрокурор.