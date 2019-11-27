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Espreso.tvОбществоРябошапка анонсирует следственные эксперименты по событиям во время Революции Достоинства

Рябошапка анонсирует следственные эксперименты по событиям во время Революции Достоинства

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсирует следственные эксперименты по делам Майдана, связанные с применением насилия

Об этом сообщает УНИАН.

"Сейчас мы решаем вопрос, чтобы следственные эксперименты проводить сейчас, не откладывая. Они связаны с событиями на Майдане, собственно с применением насилия. Какие именно? Я не вижу возможности об этом говорить сейчас публично", - заявил Рябошапка.

По его словам, большинство производств не завершены, а следственные эксперименты можно было провести пять лет назад.

"Большинство следственных экспериментов, которые мы будем сейчас делать - их можно было делать еще 5 лет назад, ничего особо сложного в этом нет, никакой процессуальной сложности и воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения, условно говоря, на Майдане - где и кто и как был избит, грубо говоря. Это можно было сделать еще 5 лет назад, а не на шестой год после тех событий", - отметил генпрокурор.

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