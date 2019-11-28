ГБР расследует потерю материалов по делам Майдана, - Труба

28 ноября, 2019, 08:56

Государственное бюро расследований расследует факт потери 2 томов по делу преступлений во время Революции Достоинства

Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в интервью изданию LB.ua.

"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий по поводу потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - сказал Труба.

Руководитель ГБР также выразил надежду о направлении в суд обвинительных актов, составленных по материалам работы следователей Бюро.