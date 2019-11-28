ГБР расследует потерю материалов по делам Майдана, - Труба
28 ноября, 2019, 08:56
Государственное бюро расследований расследует факт потери 2 томов по делу преступлений во время Революции Достоинства
Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в интервью изданию LB.ua.
"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий по поводу потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - сказал Труба.
Руководитель ГБР также выразил надежду о направлении в суд обвинительных актов, составленных по материалам работы следователей Бюро.
- Напомним, после лишения ГПУ функций следствия расследование дел Майдана передали в ГБР.
- Адвокат семей Героев Небесной Сотни объявила голодовку из-за отсутствия в законе о ГБР поправки, которая позволила бы сохранить расследование дел специалистами, которые вели их в предыдущие годы.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал новые следственные эксперименты по делам Майдана.
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