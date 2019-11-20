Труба заверил, что никакой задержки в расследованиях "дел Майдана" не будет

20 ноября, 2019, 15:39

20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам "дел Майдана". После этого у них 3 месяца для того, чтобы их передать в ГБР

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Впервые слышу, что следователи ГБР не будут выполнять поручения руководителя ГБР, не слышал, что кто-то отказывался от расследования производств, которые мы получим от ГПУ. Это не одно производство, которое будет состоять из десятка тысяч томов, это возможно будут десятки производств, будут разные по объему. На ознакомление такого производства уйдет несколько дней или неделя. Это не критический период. У каждого производства будет процессуальный руководитель, который осуществлял процессуальное руководство постоянно до этого. Остановки ни технически, ни теоретически не может состояться никакой ", - заверил он.

По его словам, в этих производствах следователи ГБР подойдут с новой оценкой полученных доказательств и смогут проанализировать еще те следственные действия, которые нужно выполнить.

Также Труба сообщил, что другие следователи ГБР будут помогать в этих уголовных производствах.