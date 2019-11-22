Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку

22 ноября, 2019, 08:59

Евгения Закревская протестует против приостановки следствия по делу о преступлениях против Майдана

Об этом адвокат Закревская сообщила в эфире одного из телеканалов, передает ТСН .



Адвоката семей Героев Небесной Сотни возмущает приостановление дел Майдана. Закревская требует внести поправку в закон о ГБР, который позволит проводить расследование этих преступлений.



"С сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут управления и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю", - заявила юрист.



Закревская жаловалась, что дела Майдана никого не интересуют и о них вспоминают только в годовщину Майдана, приводя в пример заседание в Святошинском суде, которые никто не освещает, хотя там судят "беркутовцев", подозреваемых в совершении убийств.



Другим весомым фактором, препятствующим продолжению расследования, адвокат считает, собственно, главу ГБР, который, по ее мнению, будет саботировать следствие через создание фейкового департамента.