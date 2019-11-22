 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку

Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку

Евгения Закревская протестует против приостановки следствия по делу о преступлениях против Майдана

Об этом адвокат Закревская сообщила в эфире одного из телеканалов, передает ТСН .

Адвоката семей Героев Небесной Сотни возмущает приостановление дел Майдана. Закревская требует внести поправку в закон о ГБР, который позволит проводить расследование этих преступлений.

"С сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут управления и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю", - заявила юрист.

Закревская жаловалась, что дела Майдана никого не интересуют и о них вспоминают только в годовщину Майдана, приводя в пример заседание в Святошинском суде, которые никто не освещает, хотя там судят "беркутовцев", подозреваемых в совершении убийств.

Другим весомым фактором, препятствующим продолжению расследования, адвокат считает, собственно, главу ГБР, который, по ее мнению, будет саботировать следствие через создание фейкового департамента.

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать