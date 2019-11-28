Вандализм продолжается: на дверях дома Ибрагимовича появилась надпись "Иуда"
28 ноября, 2019, 18:01
На дверях стокгольмского дома культового форварда Златана Ибрагимовича появилась надпись "Иуда"
Об этом сообщает MailOnline Sport.
Болельщики шведского "Мальме" продолжают мстить культовому нападающему Златану Ибрагимовичу за измену клубу. В Стокгольме на двери дома 38-летнего форварда появилась надпись "Иуда", вероятно адресованная форварду.
Причиной такого поведения фанов стала новость о том, что 38-летний Ибрагимович приобрел часть акций принципиального конкурента "Мальме" - "Хаммарбю".
- 28 ноября фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю"
- 26 ноября экс-форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский футбольный клуб "Хаммарбю".
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану".
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу полуторалетний контракт на сумму 6 млн евро.
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