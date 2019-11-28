 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВандализм продолжается: на дверях дома Ибрагимовича появилась надпись "Иуда"

Вандализм продолжается: на дверях дома Ибрагимовича появилась надпись "Иуда"


фото: REUTERS
На дверях стокгольмского дома культового форварда Златана Ибрагимовича появилась надпись "Иуда"

Об этом сообщает MailOnline Sport.

Болельщики шведского "Мальме" продолжают мстить культовому нападающему Златану Ибрагимовичу за измену клубу. В Стокгольме на двери дома 38-летнего форварда появилась надпись "Иуда", вероятно адресованная форварду.

Причиной такого поведения фанов стала новость о том, что 38-летний Ибрагимович приобрел часть акций принципиального конкурента "Мальме" - "Хаммарбю".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать