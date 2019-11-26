Шведский футболист Ибрагимович ошарашил выбором нового клуба

26 ноября, 2019, 12:22

Экс-форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский футбольный клуб "Хаммарбю"

Нападающий выложил фото с футболкой "Хаммарбю" на которой написано его фамилию в Instagram.

В ролике изображена футболка шведского клуба, на спине которой в следующем кадре появляется фамилия Ибрагимович.

После прощания шведского нападающего с "Лос-Анджелес Гэлакси" СМИ писали о возможном переходе игрока в итальянскую "Болонью", а наиболее вероятным вариантом считался "Милан". При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 31 матч в чемпионате MLS (Главной футбольной лиги) и забил 31 мяч.

В прошлом сезоне "Хаммарбю" завершил чемпионат Швеции на третьем месте.