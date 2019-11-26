Шведский футболист Ибрагимович ошарашил выбором нового клуба
26 ноября, 2019, 12:22
Экс-форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский футбольный клуб "Хаммарбю"
Нападающий выложил фото с футболкой "Хаммарбю" на которой написано его фамилию в Instagram.
В ролике изображена футболка шведского клуба, на спине которой в следующем кадре появляется фамилия Ибрагимович.
После прощания шведского нападающего с "Лос-Анджелес Гэлакси" СМИ писали о возможном переходе игрока в итальянскую "Болонью", а наиболее вероятным вариантом считался "Милан". При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.
В прошлом сезоне Ибрагимович провел 31 матч в чемпионате MLS (Главной футбольной лиги) и забил 31 мяч.
В прошлом сезоне "Хаммарбю" завершил чемпионат Швеции на третьем месте.
- Напомним, 14 ноября шведский форвард Златан Ибрагимович покинул футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" .
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златан Ибрагимович полуторагодовалый контракт на сумму 6 млн евро .
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану" .
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