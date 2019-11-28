Фаны родного клуба Ибрагимовича надели на его статую мусорный пакет

28 ноября, 2019, 14:31

Фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому, что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю"

Об этом сообщает ESPN FC y twitter.

Болельщики шведского "Мальме" осквернили статую питомца команды Златана Ибрагимовича. Ультрас надели на статую культового форварда мусорный пакет и сиденья для унитаза, а позже подожгли их.

Причиной такого поведения фанов стала новость о том, что 38-летний Ибрагимович приобрел часть акций принципиального конкурента "Мальме" - "Хаммарбю".

28 ноября, в 5-м туре группового раунда Лиги Европы шведский "Мальме" примет киевское "Динамо". Начало в 22:00.