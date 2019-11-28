Фаны родного клуба Ибрагимовича надели на его статую мусорный пакет
Об этом сообщает ESPN FC y twitter.
Болельщики шведского "Мальме" осквернили статую питомца команды Златана Ибрагимовича. Ультрас надели на статую культового форварда мусорный пакет и сиденья для унитаза, а позже подожгли их.
Причиной такого поведения фанов стала новость о том, что 38-летний Ибрагимович приобрел часть акций принципиального конкурента "Мальме" - "Хаммарбю".
28 ноября, в 5-м туре группового раунда Лиги Европы шведский "Мальме" примет киевское "Динамо". Начало в 22:00.
Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.- ESPN FC (@ESPNFC) 28 ноября 2019
(via blatteultras04 / Instagram) pic.twitter.com/t0YgrsDKIv
- 26 ноября экс-форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский футбольный клуб "Хаммарбю".
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану" .
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златан Ибрагимович полуторагодовалый контракт на сумму 6 млн евро .
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