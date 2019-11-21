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Espreso.tvСпорт"Милан" предложил Ибрагимовичу контракт на 6 млн евро

"Милан" предложил Ибрагимовичу контракт на 6 млн евро


фото: marca
Итальянский "Милан" предложил шведскому футболисте Златан Ибрагимович полуторалетний контракт на сумму 6 млн евро

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В миланском клубе предлагают 38-летнему шведу контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на один год. Зарплата Ибрагимовича за полтора года составит 6 млн евро.

Златан Ибрагимович уже пообщался по телефону с руководителем футбольного отдела "Милана" Бобан и пообещал ему принять решение в течение нескольких недель.

Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.

 

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