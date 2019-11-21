"Милан" предложил Ибрагимовичу контракт на 6 млн евро
21 ноября, 2019, 15:12
Итальянский "Милан" предложил шведскому футболисте Златан Ибрагимович полуторалетний контракт на сумму 6 млн евро
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В миланском клубе предлагают 38-летнему шведу контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на один год. Зарплата Ибрагимовича за полтора года составит 6 млн евро.
Златан Ибрагимович уже пообщался по телефону с руководителем футбольного отдела "Милана" Бобан и пообещал ему принять решение в течение нескольких недель.
Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.
- Напомним, 14 ноября шведский форвард Златан Ибрагимович покинул футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" .
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