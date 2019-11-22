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Espreso.tvСпортШевченко прокомментировал трансфер Ибрагимовича в "Милан"

Шевченко прокомментировал трансфер Ибрагимовича в "Милан"


фото: REUTERS
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что культовый шведский форвард Златан Ибрагимович поможет итальянскому "Милану"

Об этом сообщает Calciomercato.

Знаменитый нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко прокомментировал возможный переход культового шведского форварда Златана Ибрагимовича в состав "россонери".

"Ибрагимович по-прежнему способен дать много любому клубу. Будет хорошо, если он вернется в Италию. Он отличный футболист с хорошим резюме. Однако, если он хочет вернуться в Милан, то сможет существенно помочь команде. Вместе с тем переход в клуб такого уровня означает огромную ответственность", - цитирует Шевченко.

Ибрагимович уже играл за "Милан" с 2010 по 2012 год, со шведом команда получила последнее чемпионство, после этого нападающий перебрался во французский ПСЖ.

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