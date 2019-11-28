Ляшко оставили на поруках у Сюмар и Волынца
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Суд отказал в требовании прокуроров посадить меня в тюрьму. Я благодарен за это решение судье", - сказал Ляшко.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, которые оспаривали решение Бориспольского городского районного суда. Прокуроры требовали выбрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дело касается драки Олега Ляшко и Андрея Геруса в Бориспольском аэропорту.
Ляшко заявил, что дело против него политически мотивировано и выгодно действующей власти. К тому же пообещал подать жалобу на Геруса за "государственную измену". Причина - законопроект, позволяющий импорт электроэнергии из России. Прокуроры настаивали, что нападение на высокопоставленного чиновника Геруса за выполнение его работы - тяжкое преступление.
- Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
- Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрей Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
- Прокуратура просила суд арестовать Ляшко.
- 19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко мера пресечения в виде личного поручительства по делу о драке с Герусом.
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