Ляшко оставили на поруках у Сюмар и Волынца

28 ноября, 2019, 16:05

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры, оставив бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Суд отказал в требовании прокуроров посадить меня в тюрьму. Я благодарен за это решение судье", - сказал Ляшко.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, которые оспаривали решение Бориспольского городского районного суда. Прокуроры требовали выбрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело касается драки Олега Ляшко и Андрея Геруса в Бориспольском аэропорту.

Ляшко заявил, что дело против него политически мотивировано и выгодно действующей власти. К тому же пообещал подать жалобу на Геруса за "государственную измену". Причина - законопроект, позволяющий импорт электроэнергии из России. Прокуроры настаивали, что нападение на высокопоставленного чиновника Геруса за выполнение его работы - тяжкое преступление.