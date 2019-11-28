 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛяшко оставили на поруках у Сюмар и Волынца

Ляшко оставили на поруках у Сюмар и Волынца

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры, оставив бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Суд отказал в требовании прокуроров посадить меня в тюрьму. Я благодарен за это решение судье", - сказал Ляшко.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, которые оспаривали решение Бориспольского городского районного суда. Прокуроры требовали выбрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело касается драки Олега Ляшко и Андрея Геруса в Бориспольском аэропорту.

Ляшко заявил, что дело против него политически мотивировано и выгодно действующей власти. К тому же пообещал подать жалобу на Геруса за "государственную измену". Причина - законопроект, позволяющий импорт электроэнергии из России. Прокуроры настаивали, что нападение на высокопоставленного чиновника Геруса за выполнение его работы - тяжкое преступление.

  • Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
  • Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрей Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
  • Прокуратура просила суд арестовать Ляшко.
  • 19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко мера пресечения в виде личного поручительства по делу о драке с Герусом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать