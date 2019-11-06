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Espreso.tvОбщество"Ч**шник б***": Ляшко выложил видео потасовки с Герусом

"Ч**шник б***": Ляшко выложил видео потасовки с Герусом

Экс-нардеп Олег Ляшко выложил видеозапись конфликта в аэропорту "Борисполь" с нардепом от "Слуги народа", председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом

Видео Ляшко выложил в Facebook.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе (зал официальных делегаций, - ред.) "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано!" - написал Ляшко.

Во время конфликта Ляшко называл Геруса "аферюгой", "ч**шником" и употреблял другие оскорбительные слова.

 

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