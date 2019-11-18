 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрокуратура Киевской области просит арестовать Ляшко

Прокуратура Киевской области просит арестовать Ляшко


фото: bihus.info
Прокуратура Киевской области просит взять экс-нардепа Олега Ляшко под стражу

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В понедельник, 18 ноября, заместителем руководителя Бориспольской местной прокуратуры Киевской области гражданину Л. сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой этой статьи , средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью) ", - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

  • Экс-нардеп Олег Ляшко получил сообщение о подозрении в нанесении легких телесных повреждений народному депутату и главе парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу.
  • Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту "Борисполь" к нему подошли экс-нардеп Олег Ляшко со своим охранником и порвали ему рубашку.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать