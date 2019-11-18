Прокуратура Киевской области просит арестовать Ляшко

18 ноября, 2019, 15:24

Прокуратура Киевской области просит взять экс-нардепа Олега Ляшко под стражу

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В понедельник, 18 ноября, заместителем руководителя Бориспольской местной прокуратуры Киевской области гражданину Л. сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой этой статьи , средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью) ", - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.