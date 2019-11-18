Прокуратура Киевской области просит арестовать Ляшко
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В понедельник, 18 ноября, заместителем руководителя Бориспольской местной прокуратуры Киевской области гражданину Л. сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой этой статьи , средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью) ", - говорится в сообщении.
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
- Экс-нардеп Олег Ляшко получил сообщение о подозрении в нанесении легких телесных повреждений народному депутату и главе парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу.
- Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту "Борисполь" к нему подошли экс-нардеп Олег Ляшко со своим охранником и порвали ему рубашку.
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