Суд отпустил Ляшко на поруки, запретив общаться с Герусом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ляшко отпустили на поруки народных депутатов Виктории Сюмар ( "Европейская солидарность») и Михаила Волынца ( "ВО "Батькивщина").
При этом суд обязал Ляшко воздержаться от общения с потерпевшим, а также появляться на все допросы.
Напомним, 6 ноября єкс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрей Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
Прокуратура просила суд арестовать Ляшко.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-