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Espreso.tvОбществоСуд отпустил Ляшко на поруки, запретив общаться с Герусом

Суд отпустил Ляшко на поруки, запретив общаться с Герусом

Во вторник, 19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства в дел о драке с нардепом от "Слуги народа", председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ляшко отпустили на поруки народных депутатов Виктории Сюмар ( "Европейская солидарность») и Михаила Волынца ( "ВО "Батькивщина").

При этом суд обязал Ляшко воздержаться от общения с потерпевшим, а также появляться на все допросы.

Напомним, 6 ноября єкс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 Андрей Герусу (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Прокуратура просила суд арестовать Ляшко.

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