Драка с Герусом в "Борисполе": Ляшко получил подозрение
Об этом передает Еспресо.TV
"Заместитель прокурора вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал государственной деятельности Геруса. Также вручены ходатайство о применении в отношении меня меры пресечения заключения под стражу без альтернативы", - заявил Ляшко.
Напомним, ранее Андрей Герус заявлял, что Ляшко в сопровождении охранника встретил его в аэропорту и разодрал ему рубашку.
"Сегодня случайно увидел в ЗОДе (зал официальных делегаций - ред.) "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украины сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано!" - написал Ляшко.
Во время конфликта Ляшко называл Геруса "аферюгой", "ч**шником" и употреблял другие оскорбительные слова.
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