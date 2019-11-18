Драка с Герусом в "Борисполе": Ляшко получил подозрение

18 ноября, 2019, 11:47

Об этом передает Еспресо.TV

"Заместитель прокурора вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал государственной деятельности Геруса. Также вручены ходатайство о применении в отношении меня меры пресечения заключения под стражу без альтернативы", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее Андрей Герус заявлял, что Ляшко в сопровождении охранника встретил его в аэропорту и разодрал ему рубашку.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе (зал официальных делегаций - ред.) "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украины сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано!" - написал Ляшко.

Во время конфликта Ляшко называл Геруса "аферюгой", "ч**шником" и употреблял другие оскорбительные слова.