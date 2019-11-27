Меркель: НАТО сейчас важнее, чем во времена "холодной войны"

27 ноября, 2019, 13:23

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает НАТО не менее важным сегодня, чем 30 лет назад

Теме Североатлантического Альянса она посвятила значительную часть своего выступления 27 ноября во время общих дебатов в Бундестаге, сообщает Укринформ.

"Сохранение (содержание) НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны", - заявила она.

По словам канцлера, пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на трансатлантический союз.

"Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России", - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдатах, расположенных там.

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Меркель напомнила о 2014 год, о "аннексии Крыма Россией и вторжения на востоке Украины" и следующие решения НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда приступы происходят на ее границах. Именно тогда страны-члены обязались повысить оборонные расходы до 2% ВНП, и Германия с тех пор "движется в том направлении". Бюджетом на следующий год на эту статью предусмотрено 1,42%, отметила канцлер, напомнив, что на момент саммита в Уэльсе цифра составляла 1,18%. К 2024 году показатель будет доведен до 1,5%, а 2% - к началу 2030-х.

Глава правительства уверена, что Германия обязана брать на себя больше ответственности за НАТО, работать над единством НАТО. В этом контексте Меркель отметила, что хотя Турция и является "тяжелым партнером", она обязательно должна содержаться в альянсе с геостратегических причин.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемость США при президенте Дональда Трампа.

Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.