Макрон: НАТО в коме, а Европа стоит на краю пропасти
Об этом Макрон заявил в интервью The Economist.
По мнению президента, сейчас отсутствует стратегическая координация между США и европейскими союзниками, что привело к параличу Альянса.
"То, что мы сейчас видим, - это кома НАТО... Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитическом государстве, в противном случае мы больше не будем отвечать за нашу судьбу", - считает Макрон.
Президент Франции не смог утвердительно ответить, придет ли Альянс на помощь стране-члену в случае нападения извне.
"Я не знаю", - ответил он.
Ранее Макрон неоднократно акцентировал внимание на необходимости усиления европейских оборонных возможностей, а также на создании европейской армии.
Заявление Макрона прозвучало на фоне операции члена НАТО Турции на севере Сирии против курдских формирований, которая не нашла поддержки среди членов Альянса.
Комментируя турецкое наступление, Макрон отмечал, что неспособность НАТО отреагировать на действия Анкары является "очень большой ошибкой" Альянса.
В августе Макрон заявил, что эпоха доминирования Запада завершается, и в мире поднимаются "новые государства", среди которых Россия и Китай.
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