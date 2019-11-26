В Берлине признали, что Европа не сможет защитить себя без США

26 ноября, 2019, 18:28

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа не может самостоятельно обеспечить свою безопасность

Об этом сообщает DW.

"Без Соединенных Штатов в настоящее время мы - ни в Германии, ни в Европе - не в состоянии обеспечить себе эффективную защиту", - сказал он.

Дипломат убежден, что разделять европейскую и американскую безопасность "было бы крайне опасно".

"НАТО жива - с головы до ног, даже если ей ставят другие диагнозы", - сказал он.

Маас заявил о необходимости созыва экспертной комиссии под руководством генсека НАТО Йенса Столтенберга по реформе альянса, задачей которой было бы выработать предложения по укреплению политического сотрудничества между членами НАТО.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемости США при президенте Дональде Трампе.

Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.